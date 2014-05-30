Госпогранслужба позволяет вывозить трупы боевиков: Они не нужны, чтобы удобрять землю Украины
16:28, 30 мая 2014Политика
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Пограничники позволяют перевозить через украино-российскую границу трупы боевиков, погибших в ходе АТО, потому что Украина "демонстрирует свою гуманитарную миссию".
Иностранцев с нашей территории мы просто возвращаем / Reuters
Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил помощник председателя Государственной Пограничной Службы Украины Сергей Астахов, - передает корреспондент "ОстроВа".
Читайте такжеВ аэропорту Донецка украинские силовики обнаружили оружие из РФ, оставленное боевиками - Аваков "Насколько я владею ситуацией, Украина демонстрирует свою гуманитарную миссию. Иностранцев с нашей территории мы просто возвращаем. Они не нужны нам для того, чтобы удобрять землю Украины", - сказал он.
Ранее неоднократно появлялась информация, что трупы боевиков регулярно вывозятся из Украины в Россию, в частности, в Чечню.
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