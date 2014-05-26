Селезнев : террористы пытаются покинуть район АТО

«Ширится движение сопротивления действиям боевиков внутри мирного населения, растет их недовольство действиями сепаратистов, потому что те терроризируют жителей региона, вносят в их жизнь хаос, беззаконие, доставляет немало хлопот», - сказал он.

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«Сепаратисты, понимая, что ответственность будет неизбежна, принимают меры, чтобы покинуть район АТО», - заявил Владислав Селезнев.

По его словам, «сегодня утром состоялся очередной обстрел позиций блокпоста, который расположен на перекрестке дорог, ведущих на Красный Лиман и Славянск. Украинские силовики отбили нападение, до этого происходили поисково-рейдовые действия, в ходе которых в районе расположения блокпоста было обнаружено 2 тела сепаратистов».