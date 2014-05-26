Селезнев : террористы пытаются покинуть район АТО
Террористы пытаются покинуть район антитеррористической операции (АТО), сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев.
«Ширится движение сопротивления действиям боевиков внутри мирного населения, растет их недовольство действиями сепаратистов, потому что те терроризируют жителей региона, вносят в их жизнь хаос, беззаконие, доставляет немало хлопот», - сказал он.
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«Сепаратисты, понимая, что ответственность будет неизбежна, принимают меры, чтобы покинуть район АТО», - заявил Владислав Селезнев.
По его словам, «сегодня утром состоялся очередной обстрел позиций блокпоста, который расположен на перекрестке дорог, ведущих на Красный Лиман и Славянск. Украинские силовики отбили нападение, до этого происходили поисково-рейдовые действия, в ходе которых в районе расположения блокпоста было обнаружено 2 тела сепаратистов».