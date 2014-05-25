Кабмин выделил СБУ 95 миллионов гривень на антитеррористическую операцию

Как говорится в соответствующем распоряжении обнародованом на сайте Кабмина, Министерству финансов поручено осуществить расходы за счет средств резервного фонда госбюджета.

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СБУ поручено утвердить в трехдневный срок по согласию с Минэкономразвития и торговли и Министерством финансов перечень расходов, связанных с проведением неотложных антитеррористических мероприятий.

Также СБУ должна подать до 15 августа Минэкономразвития, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств.