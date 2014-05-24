АТО продолжается: террористы пытаются покинуть Славянск под видом "мирных жителей"
Боевики пытаются избежать ответственности, покинув Славянск.
За минувшую ночь на Донетчине боевики трижды обстреливали блокпосты, находящихся под контролем сил АТО.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев.
"Пытаясь прорвать кольцо окружения в районе города Славянска, боевики вели огонь из автоматического оружия и гранатометов. Ответным огнем попытки прорыва боевиков были отбиты. Пострадавших среди украинских военнослужащих нет", - пишет он.
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Селезнев отмечает, что одновременно с этим боевики продолжают укреплять подъезды к Славянску.
"По оперативной информации, избегая ответственности за свои деяния, с целью скрытой эвакуации из города боевики предложили местным жителям покинуть Славянск", - сообщает он.
Селезнев утверждает, что таким образом лидеры незаконных вооруженных формирований стараются укрыться от правосудия, пытаясь уйти из города под видом мирных граждан.