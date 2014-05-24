АТО продолжается: террористы пытаются покинуть Славянск под видом "мирных жителей"

За минувшую ночь на Донетчине боевики трижды обстреливали блокпосты, находящихся под контролем сил АТО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев.

"Пытаясь прорвать кольцо окружения в районе города Славянска, боевики вели огонь из автоматического оружия и гранатометов. Ответным огнем попытки прорыва боевиков были отбиты. Пострадавших среди украинских военнослужащих нет", - пишет он.

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Селезнев отмечает, что одновременно с этим боевики продолжают укреплять подъезды к Славянску.

"По оперативной информации, избегая ответственности за свои деяния, с целью скрытой эвакуации из города боевики предложили местным жителям покинуть Славянск", - сообщает он.

Селезнев утверждает, что таким образом лидеры незаконных вооруженных формирований стараются укрыться от правосудия, пытаясь уйти из города под видом мирных граждан.