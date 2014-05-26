ЦИК обработала 5,42% избирательных протоколов: у Порошенко - 54,97%, у Тимошенко - 12,72%

04:38, 26 мая 2014
Политика
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Центральная избирательная комиссия обработала 5,42% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на внеочередных президентских выборах, которые состоялись 25 мая.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы Центральной избирательной комиссией.

Так, по результатам обработки 5,42% протоколов участковых избирательных комиссий, за Петра Порошенко проголосовали 54,97% избирателей; за Юлию Тимошенко - 12,72%; за Олега Ляшко - 8,39%, за Анатолия Гриценко - 5,72%, за Сергея Тигипко - 4,81%, за Михаила Добкина - 3,49%. Остальные кандидаты набрали менее 2 процентов.

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Количество голосов избирателей, обработанных в ЦИК, приближается к миллиону и составляет на данный момент 918 тысяч 649. Также ЦИК предоставляет данные, согласно которым Порошенко лидирует во всех областях, по Днепропетровской области данных относительно лидера президентской гонки пока нет.

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