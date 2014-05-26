ЦИК обработала 5,42% избирательных протоколов: у Порошенко - 54,97%, у Тимошенко - 12,72%

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы Центральной избирательной комиссией.

Так, по результатам обработки 5,42% протоколов участковых избирательных комиссий, за Петра Порошенко проголосовали 54,97% избирателей; за Юлию Тимошенко - 12,72%; за Олега Ляшко - 8,39%, за Анатолия Гриценко - 5,72%, за Сергея Тигипко - 4,81%, за Михаила Добкина - 3,49%. Остальные кандидаты набрали менее 2 процентов.

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Количество голосов избирателей, обработанных в ЦИК, приближается к миллиону и составляет на данный момент 918 тысяч 649. Также ЦИК предоставляет данные, согласно которым Порошенко лидирует во всех областях, по Днепропетровской области данных относительно лидера президентской гонки пока нет.