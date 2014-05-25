Выборы на избирательном участке в Москве проходят без провокаций

По состоянию на 16.00 (по московскому времени) проголосовало 667 избирателей, сообщил председатель участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка при посольстве Украины в Москве Виктор Гиржов.

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"Очередей нет, четко работают все участники избирательной комиссии, никаких эксцессов и акций у нас сегодня не было", - сказал Виктор Гиржов.

По этом он подчеркнул, что российские СМИ сообщили, что явка на участке составляет около 1%, однако забыли уточнить что такое количество проголосовавших является нормой для этого участка. По его словам, традиционно более 2-3 тыс. избирателей никогда на участке в Москве не голосует, так как к этому участку приписано 18 регионов России и очень многим ближе поехать голосовать в Украину.

"Сегодня люди идут не просто голосовать за очередного президента, они четко понимают, что эти выборы особые, очень важные и судьбоносные для Украины, так как украинцы избирают новую легитимную власть", - сказал Виктор Гиржов.

Как сообщал УНИАН, на территории России можно проголосовать в 6 городах – в Москве, на участке при посольстве Украины, а также на участках при генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.