Избранный на выборах глава государства будет президентом всей Украины, а не ее части - ЦИК

Председатель ЦИК Михаил Охендовский отмечает, что избранный сегодня или же во втором туре голосования глава государства будет президентом всей Украины, а не какой-то ее части.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

"Все будет хорошо... Президента Украины будет избирать все государство, и, независимо от того, будет ли избран сегодня президент, придется ли нам назначить повторное голосование на 15 июня, он будет президентом всей страны, а не какой-то ее части", - сказал председатель ЦИК.

Охендовский также отметил, что ЦИК и все ответственные за проведение выборов приложили все усилия, чтобы в Украине состоялись свободные и честные выборы.

"За время избирательного процесса произошло много событий, каждое из которых еще три месяца тому назад можно было бы обоснованно считать непреодолимым препятствием для подготовки к выборам и проведению голосования, но ни одно из них препятствием не стало", - сказал он.

Также Охендовский отметил, что избиратели голосуют во всех регионах.

"В Украине голосуют все регионы. В каждом из регионов Украины организовано голосование, поэтому основания ставить под сомнение легитимность результатов выборов, непризнания их обществом как в Украине, так и за ее пределами, абсолютно отсутствуют", - сказал Охендовский.

Он добавил, что ЦИК ожидает максимально высокую явку избирателей.

Читайте такжеВ Донецке не открылся ни один избирательный участок, в области - 82,5% Кроме того, председатель ЦИК заметил, что голосование в Киеве, где избиратели, кроме президента, избирают мэра и депутатов городского совета, на данное время проходит спокойно. Информации об инцидентах, связанных с избирательным процессом, нет.

Как сообщал УНИАН, по данным ЦИК голосование на внеочередных выборах президента Украины сегодня состоится в двух округах из 12-ти в Луганской области и в семи из 22-х - в Донецкой. В остальных округах выборы невозможно провести из-за угрозы в адрес членов избирательных комиссий или блокирования боевиками работы комиссий.