Террористы обстреливают жилой массив в Славянске ради провокации

Боевики обстреливают жилой массив в Славянске, чтобы спровоцировать украинских силовиков на активные действия.

Об этом вечером в среду "Украинской правде" сообщил руководитель медиацентра АТО Владислав Селезнев.

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Он напомнил, что деятельность личного состава привлеченного к Антитеррористической операции направлена на поддержание мира и спокойствия в регионе.

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"Террористы, зная об этом, используют подлую тактику диверсионных действий, стреляют в украинских солдат из жилых кварталов, детских площадок, прячась за спинами мирных жителей, хорошо понимая, что украинские силовики не станут при таких условиях стрелять в ответ, воины Украины берегут жизнь мирных людей", - отметил Селезнев.