В Славянске из-за обстрелов из жилых кварталов пострадали частные дома

В Славянске в ночь на 20 мая террористы устроили обстрел позиций украинских военных, располагая огневые точки в жилых кварталах города. Из-за этого дома местных жителей были повреждены, а некоторые были почти разрушены, сообщает ТСН.ua.

Как сообщал руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, стрельба из жилых кварталов стала "традицией" террористов, которые прячутся за спинами мирных жителей. Украинская армия не может полноценно развернуть боевые действия, чтобы не пострадали местные жители.

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Недавно боевики обстреливали украинский блокпост возле телевизионной башни с территории детского садика. Как сообщали разведчики, такую локацию выбрали, чтобы вызвать обратный огонь и снять сюжет для российского телевидения, как силовики АТО уничтожают детское учреждение.