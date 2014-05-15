В Луганске и Донецке террористы угрожают членам избирательных комиссий
Террористы в Луганской и Донецкой областях угрожают членам избирательных комиссий, их основным требованием является прекращение подготовки к президентским выборам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.
“Есть угрозы в отношении членов избирательных комиссий. Или нужна еще какая-то большая угроза, когда в помещение ОИК заходят вооруженные люди. Я думаю, что угроза является более чем достаточным для того, чтобы соответственно реагировать”, - сказал Магера.
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Он подчеркнул, что правоохранительные органы имеют соответственно реагировать на захват окружных и территориальных избирательных комиссий, если они вместе с народом, а не на стороне террористов.
По словам Магеры, вооруженные люди требуют от членов избирательных комиссий прекратить работу, отдать документы и прекратить любую подготовку к президентским выборам.
“Вынужден отдать должное, что члены ОИК довольно мужественно себя проявили, чего не скажешь о правоохранительные органы соответствующих местностей. Поэтому я надеюсь, что со стороны МВД будут приняты все меры для того, чтобы привести в надлежащее состояние руководителей органов внутренних дел в Донецкой и Луганской областях, чтобы они начали выполнять свои обязанности”, - подчеркнул Магера.
Он заметил, что от членов ТИК в Донецкой и Луганской областях поступают заявления об отказе выполнять обязанности в связи с угрозами, однако это явление не является массовым.