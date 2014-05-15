ВР приняла закон об усилении охраны избирательных комиссий

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 240 народных депутатов из 268, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внефракционного депутата Давида Жвании предусматривается усиление, в случае необходимости, охраны избирательных бюллетеней и другой избирательной документации во время их транспортировки с участковых и окружных избирательных комиссий в избирательные комиссии высшего уровня; увеличение отведенного законом времени для передачи предварительных списков избирателей органами ведения Государственного реестра избирателей участковым избирательным комиссиям и перенесения конечного срока их передачи и направления избирателям именных приглашений ближе до дня выборов; усиление охраны избирательных комиссий по адресам их местонахождения; а также для обеспечения нормального функционирования окружных избирательных комиссий, в случае необходимости, предоставление возможности областным администрациям изменять местонахождение соответствующих избирательных комиссий.

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Так, в статью 19 Закона Украины "О выборах президента Украины" включается часть четвертая, в соответствии с которой в исключительном случае для обеспечения надлежащей организации работы окружной избирательной комиссии ее местонахождение может быть изменено Центральной избирательной комиссией по представлению соответствующего председателя государственной администрации и находиться вне границ соответствующего территориального избирательного округа.

В статье 31 определяется, что орган ведения Государственного реестра избирателей не позднее чем за восемь дней (раньше - шестнадцать) до дня выборов в помещении, в котором он расположен, передает один экземпляр предварительного списка избирателей и изготовленные именные приглашения, предусмотренные частью второй статьи 32 данного закона, соответствующей участковой избирательной комиссии.

В статье 32 определяется, что участковая избирательная комиссия обычного избирательного участка не позднее чем за пять дней (раньше - двенадцать) до дня выборов посылает или доставляет иным способом каждому избирателю именное приглашение, полученное от органа ведения Государственного реестра избирателей, которым сообщает о включении его в предварительный список избирателей соответствующего избирательного участка, адрес участковой избирательной комиссии, его номер телефона и распорядок работы, а также о времени и месте голосования.

В статью 39 вносятся изменения, согласно которым органы исполнительной власти, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления, их должностные и служебные лица обязаны способствовать избирательным комиссиям в реализации их полномочий: предоставлять им необходимые помещения в соответствии с нормативами, которые устанавливаются данным законом и принятыми в соответствии с ним актами Центральной избирательной комиссии, в исключительных случаях для обеспечения надлежащей организации работы окружных избирательных комиссий, по представлению председателей областных государственных администраций, помещения для этих избирательных комиссий могут предоставляться вне границ соответствующего территориального избирательного округа; обеспечивать их охрану, а также охрану избирательных бюллетеней и другой избирательной документации; предоставлять согласно установленным Центральной избирательной комиссией нормам транспортные средства, средства связи, оборудование, инвентарь, оргтехнику, подлежащие возвращению после прекращения полномочий избирательных комиссий. Порядок оплаты указанных услуг и возмещения устанавливается Кабинетом министров Украины.

Органы внутренних дел обязаны не позднее чем за 10 дней до дня выборов обеспечить круглосуточную охрану помещений окружных избирательных комиссий, а также - в случае необходимости по обращению Центральной избирательной комиссии, органов ведения Государственного реестра избирателей.

В статью 81 вносятся изменения, согласно которым транспортировка документов, указанных в части десятой статьи 79 данного закона, осуществляется председателем участковой избирательной комиссии или заместителем председателя и другими двумя членами этой комиссии под охраной в сопровождении работников органов внутренних дел, а в случае необходимости по обращению Центральной избирательной комиссии - сотрудников Службы безопасности Украины.

В статье 83 определяется, что транспортировка документов, указанных в части шестой этой статьи, осуществляется председателем окружной избирательной комиссии или заместителем председателя и другими двумя членами этой комиссии, которые должны быть представителями разных кандидатов, под охраной в сопровождении работников органов внутренних дел, а в случае необходимости по обращению Центральной избирательной комиссии - сотрудников Службы безопасности Украины.

Данный закон вступает в силу со дня его опубликования.