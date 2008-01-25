Шуфрич рассказал об условии разблокирования трибуны

Фракция Партии регионов готова была разблокировать работу парламента, чтобы председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК получил возможность закрыть первую сессию ВР 6-го созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ.

«ЯЦЕНЮКУ сегодня было предложено закрыть первую сессию, и ПР готова была разблокировать трибуну», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Народный депутат назвал безосновательными все обвинения по этому поводу в адрес фракции ПР со стороны А.ЯЦЕНЮКА. «Они сейчас пытаются что-то выдумывать, чтобы дальше не работать», - сказал Н.ШУФРИЧ.

При этом народный депутат отметил, что фракция ПР была готова полностью разблокировать работу парламента, но только при условии обсуждения вопроса о письме трех руководителей государства относительно присоединения Украины к ПДЧ в НАТО.

«Тот, кто подписал это письмо, сознательно шел на блокирование парламента», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель ВР А.ЯЦЕНЮК заявил, что не намерен закрывать первую сессию ВР из-за блокирования фракцией ПР президиума и трибуны парламента.