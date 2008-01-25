Шуфрич рассказал об условии разблокирования трибуны
Нардеп назвал безосновательным все обвинения
Фракция Партии регионов готова была разблокировать работу парламента, чтобы председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК получил возможность закрыть первую сессию ВР 6-го созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ.
«ЯЦЕНЮКУ сегодня было предложено закрыть первую сессию, и ПР готова была разблокировать трибуну», - сказал Н.ШУФРИЧ.
Народный депутат назвал безосновательными все обвинения по этому поводу в адрес фракции ПР со стороны А.ЯЦЕНЮКА. «Они сейчас пытаются что-то выдумывать, чтобы дальше не работать», - сказал Н.ШУФРИЧ.
При этом народный депутат отметил, что фракция ПР была готова полностью разблокировать работу парламента, но только при условии обсуждения вопроса о письме трех руководителей государства относительно присоединения Украины к ПДЧ в НАТО.
«Тот, кто подписал это письмо, сознательно шел на блокирование парламента», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня председатель ВР А.ЯЦЕНЮК заявил, что не намерен закрывать первую сессию ВР из-за блокирования фракцией ПР президиума и трибуны парламента.