"Власти" Крыма не разрешили митинговать по случаю 70-летия депортации крымских татар - Джемилев

Об этом лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Это самый большой митинг, который бывает вообще на территории Крыма. Площадь обычно бывает переполнена, там места не бывают, все занимают даже прилегающие улицы, как правило, бывает 30-40 тысяч человек, а площадь не очень-то большая. И там произносится программная, так сказать, речь, как бы подводится итог тому, что мы прошли за год в плане восстановления своих прав, своего рода отчет. И, конечно, выступают ветераны национального движения, гости, приглашенные нами или сами приехавшие.

Как будет в этом году, сейчас трудно сказать. Вот вчера только я просматривал почту: до сих пор власти не дали официального разрешения на проведения вот этого траурного мероприятия на центральной площади», - сказал Джемилев.

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По его словам, нелегитимная власть настаивает на том, что «они тоже хотят участвовать (в митинге) со своими флагами».

«А это неприемлемо, мы не приемлем оккупацию, мы не будем на своем траурном митинге позволять, чтобы там были российские флаги. Там традиционно могут быть флаги национальные и украинские. А на украинские флаги они ведь, знаете, как быки на красную тряпку. Поэтому если, скажем, не разрешат, то все равно соберется народ, но не исключены стычки, условно говоря, с правоохранительными органами или теми бандами, которые они там соберут», - сказал Джемилев.

«Если разрешат и захотят, скажем, сами участвовать и зачитывать какие-то чьи-то послания, то нельзя гарантировать, какова будет реакция этих 30-40 тысяч людей, которые соберутся там. Что бы там ни говорил Меджлис: «Слушайте внимательно, никаких этих…» – это проконтролировать невозможно. Возможно, появятся лозунги «Долой оккупантов!». Если там появятся российские флаги, их могут убрать. Если выйдут, скажем, с украинскими флагами и соответствующими лозунгами – эти так называемые правоохранительные органы могут что-то предпринять. Одним словом, такая вот тревожная ситуация», - добавил он.