Военные летчики РФ получали приказ нарушить воздушное пространство Украины - СМИ

Российские военные летчики получали приказ намеренно нарушить воздушное пространство Украины. Об этом в воскресенье, как сообщает Deutsche Welle, пишет газета Bild am Sonntag, ссылаясь на оперативные данные Федеральной разведывательной службы Германии (BND) от 29 апреля.

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Разведка опирается в своих выводах на радиограммы руководства российской армии, перехваченные, расшифрованные и переданные немецким коллегам представителями АНБ США, отмечает издание. Согласно этим документам, военные пилоты России получали от своих начальников приказ умышленно нарушать воздушное пространство Украины, передает агентство dpa.

Пентагон еще 26 апреля обвинил Россию в подобных провокациях, но Москва эти обвинения отвергла.