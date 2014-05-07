Спецбатальон милиции "Киев-1" прибыл в Одессу и остановил попытку захвата ОГА
20:16, 07 мая 2014Политика
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Специальный батальон милиции «Киев-1», сформированный из числа добровольцев, прибыл в Одессу.
Спецбатальон уже приступил к выполнению задач по обеспечению общественного порядка и недопущению проявлений сепаратизма, сообщает Министерство внутренних дел.
Читайте такжеСпецбатальон «Днепр-1» создан для защиты мирных граждан - командир"В настоящее время батальон несет службу как в областном центре, так и в Одесской области. «Киев-1» останется в местах дислокации до нормализации обстановки в регионе. Батальон выполняет боевые задачи в рамках АТО совместно с частями Национальной гвардии, МВД и СБУ", - сообщается на сайте МВД.
Силами бойцов была пресечена попытка захвата здания Одесской областной государственной администрации.
Спецбатальон Киев-1 прибыл в Одессу / МВД
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