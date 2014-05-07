В Донецке ночью сепаратисты заклеили билборды своей агитацией за референдум

6 мая в Донецке были обнаружены борды с агитационным материалом самопровозглашенной ДНР. Причем данная реклама замечена не в центральных районах Донецка, а в спальных районах и на въезде в город со стороны Мариуполя.

Об этом сообщает источник "Новости Донбасса" в одном из рекламных агентств города.

Читайте такжеВ Донецке террористы раздают оружие населению

По информации источника, разрешение на размещение данного сюжета рекламные агентства Донецка не давали. Плакаты с агитацией были наклеены не на пустые или оборванные плоскости, а сверху на сюжеты коммерческих клиентов.

Представители рекламных агентств Донецка обеспокоены беспределом в городе.