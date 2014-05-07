В Донецке ночью сепаратисты заклеили билборды своей агитацией за референдум
14:34, 07 мая 2014Политика
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Сепаратисты незаконно разместили по Донецку агитацию за "референдум".
В Донецке появились билборды с незаконной агитацией / novosti.dn.ua
6 мая в Донецке были обнаружены борды с агитационным материалом самопровозглашенной ДНР. Причем данная реклама замечена не в центральных районах Донецка, а в спальных районах и на въезде в город со стороны Мариуполя.
Об этом сообщает источник "Новости Донбасса" в одном из рекламных агентств города.
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По информации источника, разрешение на размещение данного сюжета рекламные агентства Донецка не давали. Плакаты с агитацией были наклеены не на пустые или оборванные плоскости, а сверху на сюжеты коммерческих клиентов.
Представители рекламных агентств Донецка обеспокоены беспределом в городе.
Надпись на билборде: "11 мая Донбасс решает свою судьбу" / novosti.dn.ua
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