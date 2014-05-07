Жители Донецка сомневаются в честности и легитимности референдума о "ДНР" - мэр

Жители Донецка сомневаются в честности и легитимности референдума 11 мая, который проводят активисты самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам рассказал Донецкий городской голова Александр Лукьянченко, сообщает "ОстроВ".

"Ко мне обращаются тысячи дончан по референдуму 11 мая, который запланирован Донецкой республикой. Он вызывает очень много вопросов. Люди не понимают, какая законодательная база для его проведения", - сказал он.

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Также, по словам Лукьянченко, горожане не до конца понимают сформулированный в бюллетене вопрос о создании отдельного государства. "И как потом объяснить дончанам, что референдум был честным?" - добавил градоначальник.

При этом Лукьянченко подчеркнул, что "референдум обязательно необходим, он назрел". "Но не в такой форме и не с такими вопросами", - резюмировал городской голова.