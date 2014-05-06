NYT: В результате продвижения войск в сторону захваченного боевиками города, на востоке Украины опять пролилась кровь

В понедельник между украинскими военными и пророссийскими повстанцами развернулись боевые действия на окраинах Славянска, в то время, как и. о. президента Александр Турчинов заявил о том, что на въездах в Киев будут установлены блокпосты из-за опасений, что могут быть провокации и столкновения во время празднования в конце недели Дня победы, праздника, который вызывает много эмоций у украинцев.

Десять повстанцев и четыре солдата были убиты в ходе боевых действий, по официальным данным обеих сторон. Также была убита женщина, которая стояла на балконе своей квартиры во время перестрелки вдоль шоссе на востоке Славянска.

Но в итоге это противостояние не принесло особых результатов ни для одной из сторон. Наоборот, оно вызвало еще большее негодование и гнев и еще дальше отодвинуло возможность мирного разрешения конфликта.

Повстанцы отдали только один контрольно-пропускной пункт правительственным войскам, в районе рыбхоза, который они покинули утром во время продвижения украинских БТР. Но антиправительственные силы все еще контролируют Славянск, жители которого продолжают валить деревья и складывать шины, чтобы создать препятствия для продвижения военных.

Наиболее ожесточенные бои велись в Семеновке, на восточной границе города, и закончились тем, что обе стороны начали отходить, забирая раненых и убитых, оставляя за собой лужи крови, сожжённый транспорт и АТС, на которой произошел взрыв резервуара с пропаном. Убитые были и среди гражданского населения, что, вероятно, усилит и без того бушующее чувства гнева и печали.

В Киеве временное правительство заявило, что были установлены блокпосты для проверки транспортных средств на стратегических направлениях вокруг столицы, так как ожидаются провокации в преддверии праздника в честь победы над нацистами во Второй мировой войне.

«Война, по сути, уже развязана против нас, и мы должны быть готовы к отражению этой агрессии», – сказал г-н Турчинов во время заявления об установке блокпостов в понедельник в интервью 5 каналу.

Турчинов также сообщил, что парламент соберется на специальное закрытое заседание во вторник для того, чтобы заслушать доклад силовых ведомств о принятых мерах по стабилизации ситуации в стране. В своем заявлении г-н Турчинов призвал всех законодателей принять участие в заседании и сказал, что «будут приняты важные решения, связанные с безопасностью Украины».

Создается впечатление, что правительство начало прилагать больше усилий для борьбы с пророссийской пропагандой и дезинформацией, которая заполонила телевизионный эфир на востоке страны, убеждая в нелегитимности нынешней власти. Турчинов сделал ряд заявлений, в одном из которых он критиковал попытки тех, кого он назвал террористами, привлечь шахтеров из восточной Украины к антиправительственным действиям.

Большинство жителей Славянска, небольшого промышленного города, никогда не видели войну, и в Химике, который расположен в нескольких километрах от того места, где велись бои, люди толпились на балконах верхних этажей жилых домов, чтобы наблюдать, как ведется борьба двух сторон на перекрестке рядом с железнодорожным переездом в Семеновке.

Это любопытство оказалось роковым для 30-летней Ирины Боевец, жены Сергея Шоптенко, которая, по его словам, была убита пулей в голову. Сергей нашел ее через несколько минут, лежащей на правом боку в луже крови.

Стоя с покрасневшими глазами у дверей квартиры он, казалось, был в шоке, описывая свою потерю, которую он только начинает осознавать.

«Никого нет дома, никого», – он хрипло прошептал. «Только тишина».

Все еще не ясно, был ли это случайный выстрел или в Ирину Боевец целились. Ее муж подозревает, что это был снайпер.

По словам одного свидетеля, бои в Семеновке разгорелись утром после того, как повстанцы заняли позицию на трассе. Украинское правительство заявило, что повстанцы устроили засаду для патруля, но свидетель описывает события по-другому. Он говорит, что это патруль на бронетехнике напал на повстанцев, убив многих из них.

Снаряды попали в большой резервуар для хранения на АЗС недалеко от перекрестка, что вызвало взрыв и подожгло легковой автомобиль, еще один резервуар опрокинулся, и осколки от него разбили переднюю часть грузовика.

Арсен Аваков, и.о. министра внутренних дел, присутствовал во время некоторых боевых действий, как сообщает Интерфакс-Украина. Он объяснил постепенное продвижение украинских войск в Славянске, которое он назвал блокадой. В то время как боевики продолжают блокировать изнутри мешками с песком административные здания, он сказал: «единственно возможная тактика - медленное продвижение к центру».

Глава национальной гвардии Украины Степан Полторак рассказал AFP: «Они делают все возможное, чтобы заставить нас прибегнуть к использованию тяжелого оружия, но мы не будем делать этого, чтобы не навредить гражданскому населению».

В Одессе в понедельник хоронили 46 человек, погибших в пятницу во время столкновений на улицах города и при пожаре в Доме профсоюзов. Присутствующие стояли вокруг открытой могилы одного из пророссийских лидеров Вячеслава Маркина, и по очереди молча бросали горсти земли на гроб.

Родственники плакали, а его сторонники говорили, что он умер раньше своего времени. Вячеслав Маркин погиб во время пожара, который охватил здание Дома профсоюзов, где прятались пророссийские активисты после поражения в уличной битве с проукраинскими активистами в пятницу.

В городе был объявлен трехдневный траур. После его окончания во вторник министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что он направил новообразованное подразделение милиции под названием «Киев-1» из столицы в Одессу, которое будет задействовано, если столкновения повторятся вновь.

На своей странице в Facebook г-н Аваков заявил, что вся ответственность за неспособность предотвратить нападение пророссийских активистов на проукраинских митингующих лежит на начальниках одесской милиции.

Новое подразделение милиции было создано из активистов, которые помогли свергнуть правительство Януковича в феврале после нескольких месяцев акций протеста на центральной площади Киева, целью которых были более тесные экономические связи с Европой, а также борьба с коррупцией.

Арсен Аваков заявил, что он уволил все руководство одесской милиции.

Обстановка в Одессе остается очень напряженной, так как людей не покидает чувство, что столкновения, которые случились на прошлой неделе, еще не окончены, а просто приостановлены.

Хотя украинские флаги развиваются над городом и проукраинские группы явно превосходят в силе на улицах, остается неясным, смогут ли пророссийские активисты собрать настолько многочисленные группы, чтобы начать новую борьбу по захвату зданий и открыто размахивать российскими флагами.

Пророссийские повстанцы, которые преисполнены чувством гнева из-за убийств своих соратников, опубликовали имена и адреса проукраинских активистов в интернете, призывая мстить им.