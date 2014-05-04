Канада ввела санкции против 16 российских банков и компаний

Об этом заявил премьер-министр Канады Стивен Харпер, передает ИТАР-ТАСС.

"Меры, о которых мы объявили сегодня, продолжат оказывать экономическое влияние на Россию и лиц, несущих ответственность за кризис в Украине. Мы по-прежнему продолжаем работу с нашими союзниками по сохранению и развитию свободы и демократии во всем мире. Мы будем и дальше действовать, если суверенитет и территориальная целостность Украины будут подвергаться угрозе", - заявил он.

Читайте такжеОбама и Меркель пообещали России третий раунд санкций, если агрессия против Украины продлится

Под санкции попали следующие компании и банки: "Акваника" (ООО "Русское время", Москва и Нижегородская область), ООО "Авиа Групп" (Шереметьево), ООО "Авиа Групп Норд" (Санкт-Петербург), ЗАО "ЗЕСТ" (Санкт-Петербург), банк "ИнвестКапиталБанк" (Уфа), банк "Собинбанк" (Москва), ООО "Сахатранс" (Ванино), банк "Северный морской путь" (Москва), ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (Москва), ООО "Инвестиционная компания Аброс" (Санкт- Петербург), группа "Волга" (Люксембург), компания "Стройтрансгаз холдинг" (Никосия, Кипр) и ее четыре дочерних предприятия.