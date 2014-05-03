МВД: большинство задержанных в Одессе - граждане России и жители Приднестровья

Большинство задержанных за участие в массовых беспорядках в Одессе 2 мая являются гражданами России и жителями Приднестровья.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в рамках расследования уголовного производства о массовых беспорядках 2 мая в Одессе были задержаны 172 человека.

После проведения соответствующих следственных действий часть из них отпустили под личное обязательство, 127 человек задержаны как активные участники массовых беспорядков, и с ними проводится комплекс досудебных следственных мероприятий.

В УСО отметили, что по данным фактам органами внутренних дел начато 10 уголовных производств.

Во время следственных действий правоохранители изъяли у задержанных огнестрельное нарезное, гладкоствольное и травматическое оружие, значительное количество зажигательной смеси.

В МВД отметили, что о тщательной подготовке к беспорядкам в городе свидетельствует и то, что большинство задержанных лиц, которые на данное время уже идентифицированы, являются гражданами Российской Федерации и жителями Приднестровья.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе состоялись столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.

По последним данным, в Одессе после вчерашних столкновений в больницы обратились 214 пострадавших, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

По данным СБУ, столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.