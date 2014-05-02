Жертвами пожара в Одессе стали 15 россиян и 5 граждан Приднестровья - СМИ

Во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе погибли граждане России и непризнанной республики Приднестровье, пишет ТСН.ua.

Как сообщил корреспондент ТСН, жертвами пожара стали 15 россиян и пятеро граждан Приднестровья. Все они угорели.

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По последним данным облуправления МВД, в целом в результате пожара в Доме профсоюзов погиб 31 человек. В настоящее время пожар уже потушен, однако его причины до сих пор неизвестны.

Напомним, что 2 мая в Одессе вспыхнули кровавые столкновения между проукраинскими активистами и сепаратистами.

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Вооруженные сепаратисты атаковали проукраинский митинг в Одессе, на который сторонники единой Украины собрались вместе с ультрас местного "Черноморца" и харьковского "Металлиста". Вследствие этого в центре города начались масштабные беспорядки, в которых приняли участие сотни людей с обеих сторон.

В конце концов, проукраинским митингующим удалось победить сепаратистов.