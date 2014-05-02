ЕС хочет направить на выборы в Украину более сотни наблюдателей
15:30, 02 мая 2014Политика
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Европейский Союз намерен направить более 100 наблюдателей на президентские выборы в Украину 25 мая.
На выборах будет более 100 наблюдателей от Евросоюза/ Фото : REUTERS
Как сообщает РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон Майя Косьянчич.
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“Я думаю, что будет более 100 наблюдателей от Евросоюза”, - сказала она.
Как известно, на пост президента Украины баллотируется 21 кандидат.
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