«Энергоатом» перечислил военным почти 2,4 млн гривень помощи

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины, с начала кампании по сбору средств на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), стартовавшей в стране в начале марта, перечислила на нужды украинских военных 2,361 млн грн.

«Перечисленные средства пойдут на материально-технические нужды ВСУ и на медицинское обеспечение украинских военнослужащих», - говорится в сообщении компании.

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«Понимая критическую важность повышения боеспособности украинской армии, в связи с ростом угроз территориальной целостности Украины, трудовой коллектив обособленных подразделений компании продолжает сбор средств для ВСУ», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.