”Антонов” готов передать три самолета Вооруженным силам Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, «Антонов» направил письмо с соответствующим предложением первому заместителю министра обороны Украины Богдану Буце.

”ГП ”Антонов” направило Министерству обороны Украины письмо с предложением передать в пользование Вооруженным силам Украины три транспортных самолета: Ан-12, Ан-26 и Ан-32П с целью повышения мобильности выполнения задач, которые стоят сегодня перед ВСУ”, - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, указанные самолеты были в оперативном порядке восстановлены и подготовлены для эксплуатации силами работников предприятия.

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Как сообщал УНИАН, 7 апреля Минобороны Украины заявило о выводе из резерва более 900 единиц военной техники для дальнейшей их поставки в воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 16 апреля, от юридических и физических лиц в качестве помощи Вооруженным силам Украины в рамках акции “Поддержи украинскую армию” на счета Министерства обороны Украины поступило более 101,5 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» (создано в 1946 году) было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

В состав ГП «Антонов» также входят авиатранспортное подразделение – Национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».