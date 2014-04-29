Эштон осудила покушение на Кернеса

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон осудила покушение на жизнь мэра Харькова Геннадия Кернеса и похищение наблюдателей ОБСЕ в Славянске.

Об этом говорится в заявлении Эштон, распространенном сегодня.

«Сегодня мы добавили 15 имен в список тех, кто попадет под санкции за угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Я встревожена ситуацией с ухудшением безопасности в восточной Украине», - говорится в заявлении.

«Спираль насилия и запугивания подрывает нормальное функционирование законных государственных институтов. Ряд людей были убиты, ранены, подвергались пыткам или были похищены в последние несколько дней. Я особенно осуждаю стрельбу в мэра Харькова Геннадия Кернеса вчера и задержания военных наблюдателей из государств-участников ОБСЕ в Славянске вооруженными сепаратистами в прошлую пятницу», - сказала Эштон.

Читайте такжеГенсек ОБСЕ прибудет в Киев завтра - Дещица«Все лица, которые все еще незаконно задерживаются вооруженными группами в восточной Украине, должны быть немедленно освобождены. Я также обеспокоена продолжающимися нападениями на журналистов и ухудшением условий для свободы СМИ в восточной Украине , в том числе незаконным захватом телевизионной башни», - сказала Эштон.

По ее убеждению, «эти события противоречат совместному заявлению в Женеве относительно Украины от 17 апреля, которое наметило основные шаги с целью деэскалации напряженности и восстановления безопасности»

«Я поздравляю конкретные действия, предпринятые правительством Украины в этой связи, в частности, обязательства укрепить полномочия регионов и предоставить особый статус русскому языку, начало подготовки закона об амнистии для тех, кто добровольно сдаст оружие», - заявила Эштон.

"Я призываю Россию сделать сейчас конкретные действия в поддержку женевского соглашения", - добавила Эштон.

В ЕС поддерживают деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и рассматривают возможность предоставления дополнительной помощи миссии. "Мы будем продолжать внимательно следить за развитием событий и, при необходимости, мы рассмотрим возможные дополнительные меры индивидуального характера", - сказала Эштон.