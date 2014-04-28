ЕС ввел санкции против еще 15 граждан РФ, причастных к кризису в Украине

Расширен список лиц, которым будет запрещен въезд на территорию Евросоюза и чьи счета в европейских банках будут заморожены. В качестве причины указываются "недостаточные усилия для деэскалации конфликта в Украине", сообщает Deutsche Welle.

Дипломаты 28 стран Евросоюза договорились о новых санкциях против России. По данным агентства Reuters, в новый список граждан РФ, европейские счета которых будут заморожены, вошли еще 15 представителей российского руководства. Им также будет запрещен въезд на территорию стран Евросоюза. Это решение является реакцией на недостаточые усилия по деэскалации ситуации на юго-востоке Украины, заявили в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе.

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Ранее запреты ЕС уже коснулись 55 граждан России и Украины. Так называемой "третьей ступени" санкций, которая изолирует Россию от финансовых рынков и всерьез затронет ее экономику, пока не будет "по причине связанных с ней экономических последствий", сообщает агентство AFP.

Агентство dpa в свою очередь пишет, что согласованные на уровне послов ЕС санкции могут вступить в силу в тот же день, 28 апреля, после утверждения национальными правительствами стран Евросоюза.