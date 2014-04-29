Прокурор Донецкой области обещал привлечь к уголовной ответственности убийц Рыбака

Об этом Франтовский сказал сегодня, 28 апреля, на встрече с депутатами Донецкого областного совета, на которой присутствовал и начальник областного главка милиции Константин Пожидаев.

«Я настоял, чтобы областной прокурор дал слово офицера депутатам и заверил, что будут предприняты все усилия по раскрытию убийства нашего коллеги Владимира Рыбака. На встрече должен был быть губернатор Сергей Тарута и заместитель начальника областного СБУ, но они прибыли», - рассказал Gorlovka.ua депутат Донецкого облсовета Сергей Виниченко.

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Напомним, 19 апреля в районе города Славянск у берегов реки Торец найдены тела двух мужчин со следами насильственной смерти. В одном из них 23 апреля Елена Рыбак опознала супруга - депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака.

Владимир Рыбак был похищен 17 апреля в Горловке после митинга, организованного в поддержку городского головы Евгения Клепа. В ходе митинга депутат хотел снять флаг «Донецкой народной республики», а также неоднократно пытался прорваться к микрофону. Однако промэрские активисты рьяно защищали свою территорию.

После этого, по словам свидетеля, подъехал автомобиль, и неизвестные лица буквально затолкали Владимира Рыбака в салон. В Центрально-Городской райотдел милиции было подано соответствующее заявление. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины – «незаконное лишение свободы или похищение человека».