РФ о встрече в Женеве: Когда мы говорим о разоружении, имеем в виду "Правый сектор"

Об этом говорится в сообщении МИД России.

"Очевидно, что, когда мы говорим о разоружении, имеется в виду, прежде всего, изъятие оружия у боевиков «Правого сектора» и других профашистских группировок, участвовавших в февральском перевороте в Киеве. Те же самые сторонники «майдана» должны в первую очередь освободить захваченные ими государственные учреждения и другие объекты в украинской столице и западных регионах", - подчеркивают в ведомстве.

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Как говорится в заявлении, смысл встречи в Женеве заключался в том, чтобы "послать Киеву ясный сигнал, что стабилизировать обстановку можно только через запуск полноценного диалога с регионами, особенно с теми, где преобладают русскоязычные жители, к чьему мнению центральной власти пора прислушаться. Это в полной мере относится и к проведению давно назревшей конституционной реформы, которая должна быть инклюзивной, транспарентной и подотчетной" - объяснили в МИД РФ.