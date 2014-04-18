ПР опубликовала свою версию меморандума «Национального единства»

"Верховная Рада Украины обращается ко всем гражданам страны с призывом объединиться во имя сохранения единства, целостности территории государства, достижения гражданского согласия в обществе.

Верховная Рада Украины в полном объеме поддерживает женевские договоренности дипломатов Украины, Евросоюза, Российской Федерации и США от 17 апреля 2014 года, направленные на деэскалацию напряженности и восстановление безопасности граждан.

Опираясь на свои конституционные полномочия на основе широкого национального диалога, Верховная Рада Украины безотлагательно примет законы о проведении в нашей стране реформы местного самоуправления и организации власти в регионах, предусмотрев:

1. Ликвидацию областных и районных государственных администраций;

2. Формирование исполкомов областных и районных советов и передачу им функций исполнительной власти;

3. Прямые выборы председателей областных советов территориальными громадами открытым голосованием жителями областей;

4. Обеспечение полномочий регионов необходимыми финансовыми ресурсами за счет установления справедливого распределения доходов бюджетов за счет того, что: - будут оставлены на государственном уровне положительное сальдо НДС, акцизные и таможенные сборы, - будут оставлены на местном уровне налог на прибыль, налог на доходы физлиц, налоги на недра и землю, местные налоги и сборы;

5. Внедрение действенных механизмов участия общественности в принятии решений органами местного самоуправления.

Для достижения мира и согласия Верховная Рада Украины обеспечит конституционное закрепление статуса русского языка как второго государственного", - говорится в проекте меморандума.

Также, Верховная Рада Украины обязуется принять закон о недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной и административной ответственности лиц по поводу событий, которые имели место во время массовых акций в Украине при условии освобождения зданий и других общественных мест и добровольного сложения оружия.

Верховная Рада Украины призывает к разоружению всех незаконных формирований, возвращению всех незаконно захваченных зданий их законным владельцам, освобождению всех незаконно занятых улиц, площадей и других общественных мест в украинских городах, селах и поселках.

"Мы все разные. Но у нас есть одно важное общее - мы все вместе являемся гражданами суверенной, независимой Украины.

Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить для наших потомков это бесценное сокровище",- подчеркивается в тексте проекта.