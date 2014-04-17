Керри: В Женеве не обсуждали вопрос Крыма, но "никто не оставил его позади"
20:51, 17 апреля 2014Политика
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На встрече в Женеве в формате Украина-США-ЕС-Россия вопрос Крыма не обсуждался, но никто не оставил этот вопрос позади.
В Женеве не обсуждали Крым / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам встречи в Женеве заявил журналистам государственный секретарь США Джон Керри.
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«Сегодня мы не обсуждали вопрос Крыма. Сегодня мы пришли, чтобы сделать что-то в снижении насилия, снижении потенциала для полного взрыва, и попытались отойти от конфронтации», - отметил он.
При этом госсекретарь США заверил, что «никто не оставил позади вопрос Крыма, он остается в таких же различиях сегодня, как и в день, когда мы применили первые санкции (против России - УНИАН)».
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