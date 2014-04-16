В захваченном Донецком горсовете началось заседание исполкома - СМИ

Заседание открыл Донецкий городской голова Александр Лукьянченко. По его словам из 16 членов исполкома присутствует 11, сообщает "ОстроВ".

По информации СМИ, представители "Оплота" заседанию не препятствуют. На заседании исполкома присутствует и нардеп от ПР Николай Левченко, он сидит в конце зала, ближе к выходу.