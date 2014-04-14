Партия регионов, КПУ, российские неонацисты: СМИ отследили связи сепаратистов

Журналист ТСН.Тиждень обнаружил очевидную поддержку сепаратистских движений людьми из Партии регионов и КПУ. Он доказывает, с фактами на руках, что так называемые "хозяева" города знали и, возможно, даже контролировали митингующих в Донецке и Луганске.

Так, в Донецке в начале волны сепаратистских митингов появляется Павел Губарев, который объявляет себя народным губернатором.

"Я знаю, что к нему приезжали депутаты Госдумы. Он с ними беседовал и советовался. Потом его арестовали. Они кроме Губарева, ни с кем не встречались больше", - рассказал общественный активист Денис Казанцев.

Губарев бывал на приеме у Жириновского и у других друзей по "интересам". Например, с Алексеем Худяковым, нацистом из Москвы, Губарев познакомился на российском форуме "Селигер", который финансируется правительством РФ, и сейчас часть организаций, которые участвуют в форуме, ведут подрывную деятельность на территории Украины. Худяков тогда подошел к палатке Губарева, сорвал украинский флаг и вытер об него ноги.

"Губарев работал ранее с Партией регионов. А точнее - с Николаем Левченко", - говорит Казанцев.

Читайте такжеЯнукович переориентировал контрразведку с России на США - ТимчукКогда Губарев прорывался на сессию донецкого горсовета, депутаты отказали ему в выступлении, только регионал Левченко настоял, чтобы Губарев выступил. Позже он дал слово Губареву и на сепаратистском митинге. Когда в захваченном здании облсовета приехал Ринат Ахметов и забрал на переговоры сепаратиста, Левченко сказал: "Во-первых, Денис поехал с моим другом. Я ему доверяю свою жизнь".

Сейчас Левченко стал умереннее в публичных действиях. "Левченко просили войти в сторону, потому что он бросал тень на тех, кого представлял, на Ахметова. Его роль была деструктивной", - говорит журналист Денис Гармаш.

Руководить областной донецкой милицией назначили Константина Пожидаева - бывшего руководителя службы безопасности ДТЭК Рината Ахметова. Пожидаев уже подал в отставку, но, если верить донецком сайта, в блокировании воинской части в Артемовске участвовал его брат и племянник и депутаты сельсоветов от Партии регионов. А один из руководителей подконтрольной донецкой милиции спортивной организации "Динамо" Юрий Сивоконенко в Москве заявлял, что выборов 25 мая не будет.

Также не последнюю роль в сепаратистских митингах в Донецке сыграла КПУ. По информации спецслужб, две недели назад в одном из отелей, который принадлежит депутату-"регионалу", останавливался Петр Симоненко. Спецслужбы утверждают, что он жил там под чужой фамилией и имел целью обсудить дальнейшую стратегию работы коммунистов о федерализации Украины.

Читайте такжеЛуценко: Все руководство милиции Востока Украины и до сих пор контролируется семьей ЯнуковичаИнтересно, что в Луганске на вопрос "Кто здесь главный?" отвечают без раздумий - Александр Ефремов.

"В Украине он имеет большие проблемы, потому что все потоки, на которых он "сидел", перекрыты. У него остался лишь Луганск. Это отчаянная попытка удержаться - сепаратизм", - говорит Денис Казанцев.

Родион Мирошник - правая рука Александра Ефремова, депутат облсовета от Партии регионов на Луганщине и до прошлой недели руководитель луганского государственного телевидения.

Мельник был "тамадой" на собраниях под флагами России. После них произошли захват облсовета и смена флага на российский во главе с депутатом облсовета от Партии регионов Арсеном Клинчаевым, которого называют помощником Ефремова. В письме сотрудники луганского гостелевидения просят обратить внимание на генерального продюсера В.Матвеева. Это российский имиджмейкер и друг Мельника. После его прихода луганское государственное телевидение начало гнуть линию Кремля. Говорят, именно имиджмейкер из России руководит каналом, аппаратура госучреждения используется на сепаратистских митингах, а сам он организатор многих фейковых новых для российских каналов.

При этом ТСН заявляет, что не обвиняет Ефремова в сепаратизме, однако факты о его ближайших соратниках говорят сами за себя.

"Местная власть, а именно ПР, вряд заинтересована в сепаратизме и присоединении к другой стране. Их интересует федерализация. Они хотят государство в государстве, чтобы их не трогали", говорит Казанцев.