В АП рассказали, как надо вести переговоры с Донбассом

Об этом заявил 14 апреля в эфире «5 канала» временно исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Президента Украины Андрей Сенченко, сообщает пресс-служба и.о. Президента Украины.

«Эффективным рецептом диалога с обществом Донбасса могут быть местные выборы. Их нельзя провести 25 мая, потому что это будет профанация», - сказал Сенченко.

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По его словам правительство работает над новой концепцией взаимодействия центра и регионов.

Сенченко считает, что местная власть должна иметь не только ответственность, но и ресурсы для обеспечения жизнедеятельности людей, а также полномочия для этого. Он также отмечает, что местные выборы должны состояться после законодательного закрепления этих норм.

«Новая власть готова к диалогу и протягивает гражданам руку и говорит, давайте строить вместе новую страну. Это на самом деле искреннее желание. Вопрос только в том, что несколько разные условия в центре, на западе страны и на Донбассе», - подчеркнул Сенченко.