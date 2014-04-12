В плену в Крыму до сих пор находится украинский офицер - АП

Украинского подполковника Калачева до сих пор удерживают в Крыму российские спецслужбы.

Об этом исполняющий обязанности заместителя главы Администрации президента, народный депутат из фракции ”Батькивщина” Андрей Сенченко заявил в интервью Радио Свобода.

”Мы несколько недель уже пытаемся добиться его передачи, но пока, к сожалению, ответ нечеткий. Единственное, что мы получили - четкое подтверждение того, что его не удерживают представители Минобороны Российской Федерации, а он попал в руки одной из российских спецслужб, - сказал он.

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По словам Сенченко, российская сторона не объясняет, почему удерживает украинского офицера.

”Вцепились: ”У нас к нему есть вопросы”. А какие могут быть вопросы к честному офицеру, который на территории своей страны выполнял свой воинский долг? Он не зашел на территорию Российской Федерации и не делал там какие-то коварные вещи”, - отметил Сенченко.

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Кроме того, еще один украинский офицер фактически не может выехать из Крыма, поскольку является свидетелем по делу об убийстве российскими солдатами украинского майора Станислава Карачевського в поселке Новофедоровка.