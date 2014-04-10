В АП рассказали, когда будут штурмовать СБУ в Луганске

Заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Сенченко не исключает силового разблокирования захваченных зданий в Луганске и Донецке.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Если мы увидим, что это - тупик, и они (террористы - УНИАН) просто исполняют команды спецслужб соседнего государства, что диалог невозможен, то в этом случае будет принято решение о силовом сценарии», - отметил заместитель главы администрации, подчеркнув, что речь идет именно о террористах, а не о мирных гражданах.

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Он сказал, что сегодня предпринимаются усилия, чтобы решить все мирным путем.

«Мы предпринимаем все необходимые усилия для того, чтобы этого (силового сценария – УНИАН) избежать», - отметил Сенченко, высказав надежду на продуктивные переговоры.

Он отметил, что власть пытается максимально решить конфликт мирным путем, поскольку в захваченных зданиях находится много людей, которые попали туда на эмоциональной волне.

«Мы делаем все, чтобы они оттуда вышли. Нужно разделять, что там (в захваченных зданиях), условно, есть три категории людей. Основная масса - это те, люди, которые уже намучились от власти, пострадали от бесправия, бесконечных поборов..., и мы партнеры этих людей — мы вместе должны менять власть, - отметил он. - Ко второй категории можно отнести людей, которые в силу жизненных обстоятельств - безработица и тому подобное - нанимаются за деньги на подобные мероприятия, причем, часто участвуют в акциях с «битами». К третьей категории относятся непосредственно террористы, которые контактируют со спецподразделениями других государств, в частности ГРУ РФ. По отношению к этим персонажам мы будем максимально жестко себя вести».

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При этом Сенченко напомнил, что, к примеру, заминировано здание Луганского СБУ, растяжки, более ста единиц огнестрельного оружия. «Это вооруженные террористы, мы даже вооруженным террористам предлагаем сдаться», - отметил он. При этом Сенченко напомнил о сегодняшнем обещании исполняющего обязанности президента Александра Турчинова о том, что добровольно покинувшие здание люди не будут привлекаться к ответственности, однако, по словам Сенченко, это не будет касаться сотрудников спецслужб других государств, в том числе ГРУ.

«Но если террористы не сложат оружие, если они и дальше будут удерживать там гражданских лиц, то у власти не останется другой возможности, кроме как силовым образом заблокировать здание и нейтрализовать террористов», - отметил заместитель главы АП. При этом он отметил, что нет задачи сделать это все побыстрее, а есть желание избежать стрельбы в центре города и решить все мирным путем.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не отказалась от попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

6-7 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодчики с пророссийскими лозунгами предприняли попытки захватить органы государственной власти. Они требуют «федерализации» Украины и даже присоединения к России.

Донецкая ОГА и УСБУ в Луганске – до сих пор в руках вооруженных сепаратистов.

Сегодня, 10 апреля, Турчинов заявил, что готов подписать указ о невозбуждении уголовных дел в отношении людей, которые захватывали помещения в восточных областях, если эти лица сложат оружие.