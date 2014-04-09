В пятницу в Бердянске похоронят застреленного оккупантами украинского офицера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Крымского регионального медиа-центра Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

“Сейчас тело погибшего находится в морге в Саках. После оформления документов тело погибшего майора Станислава Карачевского будет доставлено на его родину, в Бердянск. Там в пятницу состоятся похороны”, - сказал Селезнев.

Он добавил, что на похороны прибудут коллеги майора из Николаева, где они сейчас находятся после эвакуации с авиабазы в Крыму.

Селезнев заявил, что российская версия инцидента, в результате которого погиб украинский офицер, не отвечает действительности. По его словам, правда там только то, что убийство произошло на бытовой почве.

“Мои источники говорят следующее: конфликт был спровоцирован на бытовом уровне. Украинские офицеры были без оружия. Спасаясь от преследования, они забежали в общежитие, где проживали со своими семьями. Это общежитие находится за пределами воинской части, около 100 метров от нее. Естественно, что российский солдат не имел никаких полномочий применять огнестрельное оружие по отношению к безоружным офицерам украинской армии”, - сказал Селезнев.

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Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины назвало циничной и откровенной ложью сообщения и заявления российской стороны, что расстрелянный в упор российским военным офицер Вооруженных сил Украины майор Карачевский был в нетрезвом состоянии.

В Минобороны напомнили, что 6 апреля в 23.40 по киевскому времени в пгт Новофедоровка военнослужащий РФ младший сержант Зайцев из автомата АК-74 в упор застрелил майора Карачевского, который был невооружен.

По словам заместителя начальника Главного командного центра ВСУ генерал-майора Александра Розмазнина, Карачевский помогал собирать вещи капитану Артему Ермоленко, готовясь к отправке на материковую часть Украины. Они возвращались еще с одним товарищем домой. Прошли мимо КПП своей части, где теперь несут службу вооруженные военнослужащие РФ. Завязался разговор. После этих переговоров россияне вызвали группу усиления. Украинские офицеры попытались найти убежище в общежитии. В процессе преследования на всех 5 этажах россияне подорвали свето-шумовые гранаты. Капитану Ермоленко удалось спрятаться в комнате. В это время убийца — российский младший сержант — застрелил из автомата майора Карачевского: одна пуля — в туловище, вторая — в голову.

Также в Минобороны напомнили, что капитан Ермоленко был избит и захвачен российскими военными.

Младший сержант вооруженных сил РФ, который убил украинского майора, задержан, возбуждено уголовное дело.