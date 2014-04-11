Сегодня Кабмин планирует обсудить помощь семьям погибших в Донецке шахтеров

Сегодня в 20.45 состоится заседание Кабинета министров.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, на заседании будет рассмотрен вопрос о выделении средств для предоставления помощи семьям лиц, погибших в результате взрыва на шахте имени Скочинского ГП «Донецкая угольная энергетическая компания».

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Как ранее сообщал УНИАН, в Донецке на шахте им. Скочинского сегодня погибли семь горняков. По предварительной информации, на шахте в 6.24 произошло газодинамическое явление в 3-й восточной лаве пласта Н6. Жертвами аварии стали семеро горняков. На каком горизонте они погибли, уточняется.