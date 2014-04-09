Кабмин поддержал поэтапное увеличение зарплат пограничникам, нацгвардии и правоохранителям

"По инициативе Министра внутренних дел Украины, на заседании Кабинета Министров был рассмотрен вопрос о поэтапном увеличении денежного обеспечения лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Правительство поддержало инициативу Арсена Аваковата принял соответствующее Постановление. Поэтапное увеличение произойдет путем установления ежемесячного денежного вознаграждения", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.