Кабмин поддержал поэтапное увеличение зарплат пограничникам, нацгвардии и правоохранителям
14:43, 09 апреля 2014Политика
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Правительство поддержало поэтапное увеличение зарплат работникам Государственной пограничной службы, военнослужащим Национальной гвардии Украины и правоохранителям.
Правительство поддержало поэтапное увеличение зарплат пограничникам, нацгвардии и правоохранителям / ТСН
"По инициативе Министра внутренних дел Украины, на заседании Кабинета Министров был рассмотрен вопрос о поэтапном увеличении денежного обеспечения лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Правительство поддержало инициативу Арсена Аваковата принял соответствующее Постановление. Поэтапное увеличение произойдет путем установления ежемесячного денежного вознаграждения", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
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