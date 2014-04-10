Началось заседание, на котором Россию могут выгнать из ПАСЕ (онлайн-трансляция)

11:50, 10 апреля 2014
Политика
1 0

Это обсуждение может стать последним для делегации РФ в случае, если будет принята поправка, которая предлагает вместо лишения права голоса российских парламентариев аннулировать все их полномочия в Ассамблее.

Дискуссия о полномочиях делегации РФ открылась сегодня в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). К проекту резолюции о пересмотре полномочий российских представителей поступили 16 поправок, сообщает ИТАР-ТАСС.

Это обсуждение может стать последним для делегации РФ в случае, если будет принята поправка под номером 14 британца Роберта Уолтера, предлагающего вместо лишения права голоса российских парламентариев аннулировать все их полномочия в Ассамблее.

Предложены и ряд других поправок по тексту. Ассамблея может лишить делегацию РФ права голосования, права участия в Бюро ПАСЕ, Президентском комитете, Постоянном комитете, права участия в дебатах, права быть докладчиками и содокладчиками в комиссиях, права представлять поправки в проекты резолюций, права участвовать в мониторинговых миссиях. Фактически речь идет о ключевых полномочиях делегации РФ.

Читайте такжеРоссия проигнорирует резолюцию ПАСЕ по Украине

Ранее комиссия ПАСЕ по мониторингу подержала поправку о лишении делегации РФ права голосовать, участвовать в миссиях наблюдателей Ассамблеи, а также быть представленной в президентском комитете и Бюро ПАСЕ. По словам главы делегации РФ, председатель комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова, "если Ассамблея также поддержит эту норму, при таких ограничениях в правах деятельность делегации России в ПАСЕ теряет смысл". "Полномочия на этой сессии могут быть сложены добровольно только в случае исключения делегации из ПАСЕ", - подтвердил он, отметив, что такой вариант развития событий "возможен сразу после принятия поправки". То есть делегация не дождется окончательного голосования по всему проекту резолюции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter