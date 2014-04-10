Началось заседание, на котором Россию могут выгнать из ПАСЕ (онлайн-трансляция)

Дискуссия о полномочиях делегации РФ открылась сегодня в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). К проекту резолюции о пересмотре полномочий российских представителей поступили 16 поправок, сообщает ИТАР-ТАСС.

Это обсуждение может стать последним для делегации РФ в случае, если будет принята поправка под номером 14 британца Роберта Уолтера, предлагающего вместо лишения права голоса российских парламентариев аннулировать все их полномочия в Ассамблее.

Предложены и ряд других поправок по тексту. Ассамблея может лишить делегацию РФ права голосования, права участия в Бюро ПАСЕ, Президентском комитете, Постоянном комитете, права участия в дебатах, права быть докладчиками и содокладчиками в комиссиях, права представлять поправки в проекты резолюций, права участвовать в мониторинговых миссиях. Фактически речь идет о ключевых полномочиях делегации РФ.

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Ранее комиссия ПАСЕ по мониторингу подержала поправку о лишении делегации РФ права голосовать, участвовать в миссиях наблюдателей Ассамблеи, а также быть представленной в президентском комитете и Бюро ПАСЕ. По словам главы делегации РФ, председатель комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова, "если Ассамблея также поддержит эту норму, при таких ограничениях в правах деятельность делегации России в ПАСЕ теряет смысл". "Полномочия на этой сессии могут быть сложены добровольно только в случае исключения делегации из ПАСЕ", - подтвердил он, отметив, что такой вариант развития событий "возможен сразу после принятия поправки". То есть делегация не дождется окончательного голосования по всему проекту резолюции.