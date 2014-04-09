Комиссия ПАСЕ поддержала лишение делегации России права голоса
Комиссия ПАСЕ по мониторингу поддержала проект резолюции по докладу Штефана Шеннаха, где предлагается лишить российскую делегацию права голоса до конца года за принятие Крыма в РФ.
Об этом журналистам сообщил замглавы делегации РФ, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий, сообщает ИТАР-ТАСС.
Тем самым, комиссия проголосовала за "мягкий вариант" санкций. "Комиссия с большим перевесом проголосовала против предложения британца Роберта Уолтера о полном замораживании полномочий делегации РФ. Таким образом попытки лишить нас членства на 2014 год в ПАСЕ отметены на уровне комиссии по мониторингу", - сообщил Слуцкий.
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Он ожидает, что итоги голосования в профильной комиссии будут поддержаны и на ассамблее. Доклад по вопросу о полномочиях РФ будет рассмотрен в четверг 10 апреля.
Слуцкий не исключает при этом, что Роберт Уолтер будет пытаться вновь предложить свою поправку. "Но при отрицательном голосовании в комиссии ему будет очень сложно убедить ПАСЕ", - заметил он. В ПАСЕ начинает преобладать позиция за диалог и контакты с Россией, заключил замглавы делегации РФ.
Ранее Слуцкий сообщил, что российская делегация покинет сессию ПАСЕ, если к ней будут применены какие-либо санкции.
"Если в резолюции будут хоть какие-либо санкции, в любом случае мы, скорее всего, покинем Страсбург в знак протеста. Это позиция делегации РФ", - подчеркнул он.
Демарш делегации РФ, по словам Слуцкого, будет возможен даже в том случае, если ПАСЕ проголосует за мягкий вариант санкций - лишение России права голоса.