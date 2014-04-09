Комиссия ПАСЕ поддержала лишение делегации России права голоса

Об этом журналистам сообщил замглавы делегации РФ, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий, сообщает ИТАР-ТАСС.

Тем самым, комиссия проголосовала за "мягкий вариант" санкций. "Комиссия с большим перевесом проголосовала против предложения британца Роберта Уолтера о полном замораживании полномочий делегации РФ. Таким образом попытки лишить нас членства на 2014 год в ПАСЕ отметены на уровне комиссии по мониторингу", - сообщил Слуцкий.

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Он ожидает, что итоги голосования в профильной комиссии будут поддержаны и на ассамблее. Доклад по вопросу о полномочиях РФ будет рассмотрен в четверг 10 апреля.

Слуцкий не исключает при этом, что Роберт Уолтер будет пытаться вновь предложить свою поправку. "Но при отрицательном голосовании в комиссии ему будет очень сложно убедить ПАСЕ", - заметил он. В ПАСЕ начинает преобладать позиция за диалог и контакты с Россией, заключил замглавы делегации РФ.

Ранее Слуцкий сообщил, что российская делегация покинет сессию ПАСЕ, если к ней будут применены какие-либо санкции.

"Если в резолюции будут хоть какие-либо санкции, в любом случае мы, скорее всего, покинем Страсбург в знак протеста. Это позиция делегации РФ", - подчеркнул он.

Демарш делегации РФ, по словам Слуцкого, будет возможен даже в том случае, если ПАСЕ проголосует за мягкий вариант санкций - лишение России права голоса.