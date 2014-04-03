Экс-глава "Беркута" Кусюк может находиться в Крыму - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования противоправных деяний правоохранительных органов и отдельных должностных лиц, посягательств на права и свободы, жизнь и здоровье граждан во время событий, связанных с массовыми акциями общественно-политического протеста, проходившими в Украине с 21 ноября 2013 года.

Он отметил, что в основном речь идет о бойцах донецкого “Беркута”, нескольких лицах из киевского и луганского “Беркута”. Он отметил, что по некоторой информации они находятся в Крыму. Яровой также напомнил, что на сегодняшний день задержано трое работников киевского “Беркута”.

Бывший руководитель спецподразделения Сергей Кусюк также может находиться в Крыму.

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Яровой сообщил, что проводится служебное расследование относительно выдачи оружия работникам спецподразделения. По его словам, часть документов уничтожена, поэтому достаточно сложно выяснять, откуда выдавалось оружие. В то же время он отметил, что на сегодняшний день “все оружие на месте”.