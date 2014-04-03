Экс-глава "Беркута" Кусюк может находиться в Крыму - МВД
На сегодняшний день Украину покинули 67 бойцов спецподразделения “Беркут”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования противоправных деяний правоохранительных органов и отдельных должностных лиц, посягательств на права и свободы, жизнь и здоровье граждан во время событий, связанных с массовыми акциями общественно-политического протеста, проходившими в Украине с 21 ноября 2013 года.
Он отметил, что в основном речь идет о бойцах донецкого “Беркута”, нескольких лицах из киевского и луганского “Беркута”. Он отметил, что по некоторой информации они находятся в Крыму. Яровой также напомнил, что на сегодняшний день задержано трое работников киевского “Беркута”.
Бывший руководитель спецподразделения Сергей Кусюк также может находиться в Крыму.
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Яровой сообщил, что проводится служебное расследование относительно выдачи оружия работникам спецподразделения. По его словам, часть документов уничтожена, поэтому достаточно сложно выяснять, откуда выдавалось оружие. В то же время он отметил, что на сегодняшний день “все оружие на месте”.