Депутаты предлагают ВР упростить порядок принятия россиянами гражданства Украины

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Как отмечается в объяснительной записке, принятие этого законопроекта позволит определенной категории граждан РФ приобретать гражданство Украины по упрощенной процедуре.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О гражданстве Украины» и предусматривается не распространять на граждан Российской Федерации, которые в знак протеста против противоправной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь выходят из гражданства Российской Федерации, общие условия принятия в гражданство Украины. В частности, таким лицам не нужно будет проживать на территории Украины на протяжении определенного действующим законодательством времени, не нужно будет разрешение на эмиграцию и не будет требоваться знание государственного языка. При этом человек принимает на себя обязательства на протяжении двух лет после приобретения гражданства овладеть государственным языком в объеме, достаточном для его понимания и общения.Читайте такжеРоссиянка попросила политического убежища в Украине из-за опасения за свою жизнь

Так, статью 9 закона предусматривается дополнить новым положением, согласно которому автоматизированный тест, который определяет уровень владения государственным языком или его понимания, достаточного для общения, разрабатывает Национальная академия наук Украины и утверждает Кабинет министров Украины.

Закон дополняется статьей 9-1 «Упрощенный порядок принятия в гражданство Украины граждан Российской Федерации», в соответствии с которой на время временной оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, граждане Российской Федерации, которые не признают противоправной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, и выходят из гражданства Российской Федерации, имеют право на упрощенный порядок принятия в гражданство Украины.

На лиц, указанных в части первой этой статьи, не распространяются требования пунктов 3-5 статьи 9 данного закона.

Лицо, которое желает приобрести гражданство Украины в порядке, предусмотренном этой статьей, обращается с заявлением о принятии его в гражданство Украины в упрощенном порядке. Заявление должно содержать обоснование применения упрощенного порядка принятия в гражданство Украины и обязательства на протяжении двух лет с момента представления заявления овладеть государственным языком в объеме, достаточном для понимания и общения.Читайте такжеРоссия упростит получение гражданства для русскоязычных

Форму такого заявления утверждает Кабинет министров Украины. Факт овладения государственного языка в объеме, достаточном для понимания и общения, удостоверяется сдачей автоматизированного теста, отмеченного в пункте 5 части второй статьи 9 данного Закона.

Статья 19 дополняется пунктом, в соответствии с которым основанием для утраты гражданства Украины является, в частности, невыполнение лицом, которое было принято в гражданство Украины в упрощенном порядке, обязательства овладеть государственным языком в объеме, достаточном для его понимания и общения, на протяжении двух лет после приобретения гражданства.

Национальная академия наук Украины, в соответствии с законопроектом, должна на протяжении трех месяцев с момента вступления в силу данного закона разработать автоматизированный тест, который определяет уровень владения государственным языком или его понимания, достаточного для общения.

Кабинет министров Украины на протяжении месяца с момента вступления в силу данного закона должен утвердить форму заявления о принятии в гражданство Украины в упрощенном порядке; привести свои акты в соответствие с данным законом; обеспечить приведение центральными органами исполнительной власти Украины их нормативно-правовых актов в соответствие с данным Законом; утвердить автоматизированный тест, определяющий уровень владения государственным языком или его понимания, достаточный для общения, на протяжении месяца с момента завершения его разработки Национальной академией наук Украины.