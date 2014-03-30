В Севастополе студенты проигнорировали флаг и гимн РФ

28 марта в Севастопольском национальном университете ядерной энергии и промышленности (бывшее военно-морское училище, готовившее инженеров для атомных подлодок и известное как «Голландия») состоялась церемония спуска государственного флага Украины и подъема флага РФ, пишет Black Sea News.

Во время выноса государственного флага Украины значительная часть студентов начала хором петь государственный гимн Украины и продолжала пение без музыки после того, как была поспешно выключена фонограмма. После попытки и.о. ректора прервать пение студенты устроили скандирование "Слава Україні - Героям слава - Україна понад усе - Смерть ворогам"

Во время дальнейшей процедуры подъема российского флага и исполнения гимна РФ десятки студентов демостративно покинули плац.

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За 2 дня до этого "с целью стабилизации ситуации в Севастопольском национальном университете ядерной энергии и промышленности" решением координационного совета по организации Севастопольского городского управления от руководства учебным заведением был отстранен его ректор Михаил Дивизинюк, отказавшийся, как сообщают наши источники, поднимать государственный флаг РФ над зданием вуза и переходить в правовое поле РФ.

Ректор мотивировал свою позицию тем, что СНУЯЭиП является не только вузом, но и действующим ядерным объектом Украины, зарегистрированным в МАГАТЭ, на который распространяется международное право в сфере ядерной энергетики – на территории вуза находится действующий (!) ядерный реактор небольшой мощности, который охраняется спецподразделением внутренних войск Украины по ядерной безопасности.