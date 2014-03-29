Программа Королевской будет социально ориентированной - политолог

В ходе избирательной кампании кандитат в президенты Наталия Королевская будет ориентироваться на социальные программы и на поддержку наиболее незащищенных слоев общества, пишет ТСН.

Такое мнение высказал руководитель Институт украинской политики Кость Бондаренко.

"Наталия Королевская, по всей видимости, в ходе избирательной кампании будет ориентироваться на социальные программы и на наиболее незащищенные слои общества – на ту сферу, которая ей очень хорошо известна и которая вследствие деятельности нынешнего правительства (повышение тарифов, замораживание льгот и социальных выплат, сокращение рабочих мест) будет иметь отклик у населения.

То есть, избирательная программа Королевской будет направлена именно на социальную защиту населения", - сказал он. Кость Бондаренко отметил, что эксперты еще год назад прогнозировали, что эта ниша будет востребована в ходе президентской кампании. Эта программа, по мнению политолога, будет понятна как на западе Украины, так и на востоке, поскольку близка всем гражданам страны.

"По сравнению с другими кандидатами, это попытка вычленить свой электорат не на востоке или западе, а именно в социальном сегменте, приблизительно ровно представленном в рамках всей Украины. Кампания Королевской сделала очень смелый шаг и скоро мы увидим, насколько общество отошло от политических приоритетов и готово воспринять социальные программы", - считает эксперт.