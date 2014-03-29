Председатель Бундестага раскритиковал Тимошенко за намерение идти в президенты

Председатель германского Бундестага Норберт Ламмерт подверг жесткой критике планы украинского экс-премьера Юлии Тимошенко относительно ее возвращения в политику, сообщает информационное агентство dpa. "Высказывания госпожи Тимошенко - недискутабельные", - заявил Ламмерт в интервью немецкому интернет-изданию Spiegel Online учитывая обнародованный телефонный разговор, который приписывают Юлии Тимошенко и депутату от Партии регионов Нестору Шуфричу.

По словам немецкого политика, высказывания украинского экс-премьера "подтверждают подозрения, что она так же мало подходит для политического руководства украины, как и свергнутый с президентского поста Виктор Янукович". Напомним, что Тимошенко признала факт разговора с Шуфричем, однако заявила, что обнародованный запись была смонтирована, сообщает Немецкая волна.

Норберт Ламмерт также прокомментировал заявление Юлии Тимошенко относительно ее намерения баллотироваться на должность президента Украины. Политик назвал этот шаг проблематичным как "учитывая необходимое внутреннее примирение страны", так и учитывая важность представительской функции президентской должности для развития внешних отношений и особенно для отношений с Россией.