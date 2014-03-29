На Софийской площади начался съезд "Батькивщины"

На Софийской площади в Киеве начался XII съезд Всеукраинского объединения "Батькивщина".

Как передает корреспондент УНИАН, для участия в съезде был избран 499 делегатов.

На съезде запланировано выдвижение лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко кандидатом на должность президента Украины.

Как сообщалось, 27 марта лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины на внеочередных выборах 25 мая. "Я планирую баллотироваться на должность президента. 29 марта пройдет съезд партии "Батькивщина", на котором я буду просить официально выдвинуть меня кандидатом в президенты", - сказала Тимошенко.

Читайте такжеСМИ: Первая часть съезда ПР будет засекречена от журналистов