Социалисты плачутся, что сын Кучмы их репрессирует

Социалисты намерены пикетировать Генеральную прокуратуру, протестуя против незаконного преследования экс-главы МВД Василия Цушко.

Об этом говорится в заявлении Соцпартии в ответ на решение Апелляционного суда, который признал законным уголовное дело, возбужденное ГПУ против бывшего министра внутренних дел, социалиста Василия Цушко.

Причиной стали события 24 мая 2007 года, которые произошли на территории Генеральной Прокуратуры.

СПУ считает решение Апелляционного суда выполнением политического заказа, который поступил из секретариата президента.

"Сегодня, когда судебная система деформирована, благодаря стараниям лично Виктора Ющенко, ни одно решение суда нельзя считать объективным и независимым. Последовательное уничтожение судебной ветви власти необходима была "оранжевым демократам" именно для того, чтобы судебными решениями прикрывать политические репрессии, которые так называемые демократы начали против своих идеологических оппонентов", - говорится в заявлении.

"Сначала была поставлена - и с помощью масштабных фальсификаций- выполнена задача по недопущению СПУ в парламент. Однако, и за стенами ВР социалисты представляют угрозу для "оранжевых демократов"… "Сын Кучмы" Виктор Ющенко ведет такую же ожесточенную и незаконную борьбу с социалистами, как и его "отец", - заявляют социалисты.

"Требования привлечь к "уголовной ответственности" экс-министра внутренних дел Василия Цушко, обещания возбудить уголовные дела против главы Фонда Госимущества Валентины Семенюк подтверждают намерения квазидемократов незаконно, с помощью управляемой ими машины правосудия очернить и политически уничтожить тех, кто представляет угрозу для их политических и финансовых махинаций", - отмечают в СПУ.

Украинская правда