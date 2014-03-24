Морские пехотинцы, которых похитили оккупанты, возвращаются в часть за вещами - СМИ

Морских пехотинцев Феодосии отпускают, они возвращаются в захваченную часть за вещами. Об этом "Украинской правде" сообщил прапорщик Антон Оливо.

"Никто не ранен. Из порта люди возвращаются. Кое-кто возвращается с синяками, кто-то целый, по-разному", - рассказал Оливо.

"Сейчас, я стою под своим кабинетом, пытаюсь зайти. Ручка сломана, где-то выбиты стекла", - добавил он.

"Вся часть занята россиянами", - отметил Оливо.

Он также сообщил, что украинские военные будут принимать решение о том, что делать, когда все вернутся в часть.

"Пока неизвестно, что будет", - добавил он.

Как известно, в понедельник в 4 утра российский спецназ со светошумовыми гранатами и другими спецсредствами штурмовали часть морской пехоты.

Они захватили 60-80 украинских военных, связали им руки и вывезли в направлении порта.

Около 11 часов их начали отпускать, однако, по некоторой информации, известно, что командир батальона морской пехоты подполковник Дмитрий Делятицький и заместитель командира по работе с личным составом Ростислав Ломтев после штурма были похищены и вертолетом РФ и вывезены в неизвестном направлении.