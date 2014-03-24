Командиров морпехов Делятицкого и Ломтева на вертолете РФ вывезли в неизвестном направлении

Командира морпехов в Феодосии Дмитрия Делятицкого и заместителя командира по работе с личным составом Ростислава Ломтева на вертолете российских оккупантов вывезли в неизвестном направлении.

"Командир батальона морской пехоты подполковник Дмитрий Делятицкий, заместитель командира по работе с личным составом Ростислав Ломтев после штурма были захвачены и вертолетом РФ вывезены в неизвестном направлении", - написал в Facebook глава Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

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