ЕС подпишет соглашение об ассоциации с Грузией и Молдовой в июне - Баррозу

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Баррозу заявил УНИАН и нескольким румынским журналистам в пятницу ночью после рабочего ужина лидеров 28 стран ЕС.

"Очень важно, что лидеры Европейского Союза решили, что подписание Соглашений об ассоциации с глубокими и всеобъемлющими зонами свободной торговли с Молдовой и Грузией состоится не позднее июня этого года. Это было единодушное решение всех глав государств и правительств стран ЕС", - сказал Баррозу.

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"Мы должны теперь перевести все эти документы на все языки стран ЕС, но успеем, хотя это большая работа," - добавил Президент Еврокомиссии.

Ранее ЕС планировал подписать Соглашения об ассоциации с Грузией и Молдовой до конца августа этого года, но неизвестно, повлиял на перенос планов по подписанию кризис в Крыму. Грузия и Молдова имеют проблемы с сепаратистскими регионами -- Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем, -- которые пользуются поддержкой России.